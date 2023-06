"Tatort": Berauschende, nachtschwarze Komödie

Eklektizismus-Festspiele im "Tatort": Bei der Folge "Die Nacht der Kommissare" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) denkt man an Quentin Tarantino und Wolf Haas, an Krimigewitzel à la Münster-"Tatort" und an die Streamingserie "Ozark". Ach ja, Hommagen an "Kottan", Western und Martial-Arts-Filme gibt's auch. Dieser letztlich dann doch eigenständige, in Stuttgart gemixte Krimicocktail ist im Abgang herb-süßlich.

Die Story rund um eine Wasserleiche, Kleindealer-Deals und höchst exaltierte Ideen zur Belebung der Landwirtschaft beginnt mit einem Kommissar in höchst ...