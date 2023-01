"Tatort": Der Mörder ist nicht immer der Gärtner

Durchgeschaut SN

Der Mörder ist immer der Gärtner? In diesem Fall ist eine Gärtnereibesitzerin das Opfer. Heike Teichmann liegt in ihrem Gewächshaus, sie wurde mit einem Hammer erschlagen. Der geistig behinderte Gärtnereihelfer Juri (Alexander Schuster) flieht mit der Tatwaffe in der Hand und gerät so als Erster ins Visier der Ermittlerinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel). In der Dresdner "Tatort"-Folge "Totes Herz" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) wissen passionierte Krimifans rasch Bescheid, dass Juri ("Der Typ hat ...