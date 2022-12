"Tatort": Freud und Leid im Kölner Veedel

Ein Fackelzug mit Vermummten, Slogans wie "Wir sind das Volk" sind zu hören. Kurz darauf fliegt ein Molotowcocktail in das persische Restaurant Wunderlampe, der Brandstifter wird niedergeschlagen und stirbt in den Flammen. So weit der Einstieg in die aus Köln kommende "Tatort"-Folge "Schutzmaßnahmen" (ARD, 20.15 Uhr). Insbesondere Kommissar Freddy Schenk (Dietmar Bär) ist alarmiert, ist doch seine Tochter Sonja (Natalie Spinell) die Lebensgefährtin des Lokalbesitzers. Die beiden müssen gemeinsam mit Schenks Enkelin Frida (Maira Helene Kellers) in eine Schutzwohnung der ...