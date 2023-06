"Tatort": Gestelztes Treiben in der Oberpfalz

Und wieder wird ein "Tatort"-Kommissar von der eigenen Vergangenheit eingeholt: Felix Voss (Fabian Hinrichs) wird von einem alten Freund, der mittlerweile Pfarrer ist, zur Sonntagspredigt eingeladen. Der Geistliche will etwas Brisantes über Antonia Hentschel enthüllen. Antonia, genannt Toni, Kommissar Voss und der heutige Pfarrer lebten einst in der Studienzeit in Berlin in einer Dreiecksbeziehung. Doch zu der Predigt kommt es nicht, der Pfarrer wird kurz vorher ermordet.

Die "Tatort"-Folge "Hochamt für Toni" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) ...