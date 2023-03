"Tatort": Große Tristesse im Braunkohlerevier

Mit einer "Umweltsau" (Kommissar Max Ballauf) ins rheinische Braunkohlerevier fahren. Oder ist der Ford-Oldtimer doch ein "cooles Baby", wie Polizeikollege und Autonarr Freddy Schenk das Fahrzeug nennt? Tatsache ist, dass es in dem verlassenen Dorf nahe des Tagebaus den Mord am Arzt Christian Franzen (Leopold von Verschuer) aufzuklären gilt. Hier in Alt-Büzenich hängt vielerorts der Haussegen schief. Der Konzern kaufte viele Gebäude und siedelte die Bewohner im seelenlosen Neu-Büzenich an. Nur wenige sind geblieben, manche hatten ihre Immobilien an den ...