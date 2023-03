"Tatort": Krimikomödie in der Influencerszene

"Ich benötige eine neue Reinigungskraft", sagt der penible Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) und der saloppe Kriminalhauptkommissar Frank Tiel (Axel Prahl) antwortet verdutzt: "Und da dachten Sie an mich?" Wenn der "Tatort" aus Münster Einzug hält, darf geschmunzelt, gelächelt werden. Auch in der Folge "MagicMom" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr), in der eine erfolgreiche Influencerin, eben "MagicMom", in ihrem luxuriösen Zuhause erhängt aufgefunden wird. Hat sie sich wirklich das Leben genommen? Und wenn ja: warum?

