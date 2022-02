"Tatort": Melancholie im Münchner Fasching

Luftschlangen wehen im Wind, Konfetti liegt auf dem Trottoir: Faschingszeit in München. In der alkoholgeschwängerten Luft von "Irmis Stüberl" sucht die als Rotkäppchen verkleidete, vielstimmige Verliererin Silke (Nina Proll) einen Mann oder besser: eine Bleibe für eine Nacht. Einer der Männer aus "Irmis Stüberl" wird später auf einer Treppe am Isarufer tot aufgefunden. Mordalarm für die Kommissare Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec). Letzterer scheint das Faschingstreiben in vollen Zügen zu genießen, stolpert als vorgeblicher Kapitän mit ...