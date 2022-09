"Tatort": Murot und ein exemplarischer Fiesling

Wo Murot draufsteht, ist (meist) Kunst drinnen. So auch diesmal in der "Tatort"-Folge "Murot und das Gesetz des Karma" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr), wenn der von Ulrich Tukur gespielte Kommissar nach einem Hotelbar-Drink mit einer Frau (Anna Unterberger) durch K.-o.-Tropfen betäubt im Hotelbett landet. Diffizil für den Gesetzeshüter: Just in dieser Nacht passiert im gleichen Hotel ein Mord an einem IT-Experten. Dass er in die Falle einer Trickbetrügerin gegangen ist, würde Felix Murot gern verheimlichen, bloß ist die ...