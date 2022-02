"Tatort": Psychogramm einer gefallenen Frau

Unsicher und ihre Augen hinter einer Sonnenbrille verborgen, verlässt Sara Manzer (im Bild) das Gefängnis, wird mit "Hello stranger" begrüßt. Vier Jahre saß sie wegen Totschlags hinter Gittern (sie soll im betrunkenen Zustand ihren Vater getötet haben), jetzt will sie ein neues Leben beginnen. Und ist gleich wieder mit einer Leiche konfrontiert: Ein Ex-Polizist, der immer noch in ihrem Fall ermittelt, wurde erstochen. Die im Schwarzwald spielende "Tatort"-Folge "Saras Geständnis" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) zeichnet das atmosphärisch berührende ...