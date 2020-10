"the social dilemma": Das Untergangsszenario der Tech-Aussteiger

Sie saßen einst wie Tristan Harris bei Google in Spitzenpositionen der US-Tech-Industrie. Sie haben sehr gut verdient und sich im Laufe der Zeit von ihrem Beruf entfremdet: Jetzt geben die Aussteiger für die Netflix-Dokumentation "/the social dilemma" ("Das Dilemma mit den sozialen Medien") Interviews, in denen sie von den Schattenseiten der Plattformen wie Facebook, Twitter, TikTok oder Instagram berichten. Es fallen deutliche Worte in dem Dokudrama von Jeff Orlowski. "Social Media sind eine Droge" oder "Wir sind alle irgendwie verhext ...