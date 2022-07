"The Terminal List": Ein Mann sinnt auf Rache

Rache-Epen kommen nicht aus der Mode. Ob einst der Odysseus-Stoff oder heute "The Terminal List" (deutsch: "Die Abschussliste") auf Amazon Prime: Es geht um (männliche) Verschwörung, Unrecht, Leid sowie Genugtuung, erreicht durch den Einsatz von Gewalt. Die achtteilige Serie erzählt die Geschichte von Lieutenant Commander James Reece (Chris Pratt), der mit seinem Navy-Seals-Trupp in Syrien in einen Hinterhalt gerät. Fast alle seiner Männer sterben, er selbst kehrt traumatisiert heim und wird bei der Aufarbeitung des gescheiterten Einsatzes mit offenbar gefälschten ...