"Tiger King 2": Tiere und König hinter Gittern

Nun also sitzt Joseph Allen Maldonado-Passage alias Joe Exotic hinter schwedischen Gardinen. Der Vorwurf: Er soll einen Mord an der Tierschützerin Carole Baskin in Auftrag gegeben haben - der aber nicht ausgeführt wurde. Er weist die Vorwürfe zurück und will sich vom damaligen Präsidenten Donald Trump begnadigen lassen. Hinzu kommen zahlreiche Vorwürfe der Tierquälerei. Seit dieser Woche ist die zweite Staffel der ebenso erfolgreichen wie umstrittenen Dokuserie "Tiger King" auf der Streamingplattform Netflix zu sehen. Wieder steht der skurrile Joe ...