"Wednesday": Die Leiden des jungen Grufti-Girls

Die Wiederkehr des aus alten Tagen Bekannten ist eines der Erfolgsrezepte der aktuellen Streamingkultur. So verwundert es wenig, wenn nun die auf einem Comic aus den 1930er-Jahren basierende Kult-TV-Serie "The Addams Family" (erstmals ausgestrahlt: 1964) in einem neuen Kleid auftaucht. Wednesday, die Tochter der gar gruseligen Sippe, ist ein Teenager mit massiven Schulschwierigkeiten - kein Wunder, wenn man Piranhas in das mit Mitschülern gefüllte Schwimmbecken wirft. So muss das von Jenna Ortega dauermürrisch gespielte und ultrableich geschminkte Mädchen eben in ...