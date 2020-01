Unterwegs im Heutal

Versteckt und dennoch lohnenswert: Das Hochtal bei Unken bietet auch im Winter beste Voraussetzungen.

Fit in die Natur

Fit in die Natur Wolfgang Tonis

Oberhalb von Unken liegt es, das sonnige Heutal, an der Grenze zu Bayern. Nach der steilen Auffahrt über den Sonnberg bildet das flache Hochtal einen wohltuenden Kontrast. Skitourengeher zieht es gleich vom Taleingang auf das kecke Sonntagshorn, dessen Name sich von der lang gezogenen Südseite, gleich einem Sonnendach, herleitet.

Den Ausgangspunkt am Talbeginn nehmen auch die Winterwanderer, welche die Hochalm (1460 m) als Ziel anstreben. Das kleine Skigebiet am Talschluss punktet mit Familienfreundlichkeit. Für die Naturgenießer unter den Langläufern schlängelt sich eine fünf Kilometer lange Loipe durch den Talboden bis zum idyllischen Perchtkessel hinaus, die unweit des Parkplatzes am Talende ihren Ausgang hat.

Doch die Langläufer müssen nicht im Tal bleiben. Wer es lieber sportlicher mag, für den zieht sich die Loipe bis ins Bayerische, zur Winklmoosalm hinüber. Eine Erhebung, die vom Heutal aus gut getarnt bleibt, ist der Dickkopf (1204 m). Trotz seines eigenwilligen Namens gibt er sich gar nicht widerspenstig und ist bei der derzeitigen geringen Schneelage auch für eine Schneeschuhtour reizvoll. Vom Gasthof Almrose zieht ein präparierter Winterwanderweg (13) in den Sattel von Moarlack (1088 m) hinauf. Dieser Abschnitt bietet sich auch als Rodelstrecke an.

Von einem Gittermast am Rand der Einsattelung führt die angeschriebene Route (12) vorerst zu zwei Häusern hinauf. Zwischen den Objekten findet der Anstieg seine Fortsetzung und orientiert sich am Sommerweg. Er folgt dem mäßig steilen Wirtschaftsweg und dieser steuert im oberen Abschnitt rechts einer Geländemulde einen Almkaser an. Der weitere Anstieg wird immer genussvoller und aussichtsreicher, auch auf den Gebirgsstock der Reiteralpe.

Von hier sind es dann nur noch ein paar Minuten am Kamm in nordöstlicher Richtung, der einer Waldlichtung und dem kleinen Gipfelkreuz mit dem hölzernen Herrgott zuläuft. Auch wenn die höchste Stelle am Dickkopf (1204 m) von Bäumen umgeben ist, gibt es dennoch einen Blick zum Sonntagshorn, dem höchsten Spitz der Chiemgauer Alpen. Der Abstieg folgt der gleichen Route wieder ins Heutal hinunter.

So kommen Sie hin:

Pkw: Von Unken zirka 7 Kilometer auf der Heutalstraße in das fast 1000 Meter hoch gelegene Heutal und bis zum hintersten, großen Parkplatz (P4/Heutallifte, gebührenpflichtiger Parkplatz). Skibus von Lofer/Unken, Fahrplan lofer.com/bus.

Gehzeit: 2 ½ Stunden, 250 Höhenmeter, 6,9 km.

Karte: f & b WK 393.

Info: www.lofer.com

Charakter: eine bestens gespurte Heutalloipe im Talboden und eine Schneeschuhwanderung auf einen versteckten Gipfel.