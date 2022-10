Equal Pay Day: Von nun an arbeiten Österreichs Frauen wieder umsonst

Frauen übernehmen immer noch den Löwenanteil an unbezahlter Arbeit. Das schadet letztlich auch der Wirtschaft.

Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Arbeit und bekommen kein Geld. Der Kollege neben Ihnen aber schon. Eine Frechheit, oder? Österreichs Frauen geht es ab nun bis Jahresende so. Denn der Equal Pay Day, also jener Tag, der die Einkommenslücke zwischen Männern und Frauen offenbart, fällt dieses Jahr auf den 30. Oktober. Von nun an bis zum 31. Dezember arbeiten Frauen also "umsonst", denn Männer haben bereits jetzt das Einkommen erreicht, für das Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen.

...