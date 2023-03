Unverschämt gut auszusehen, kann auch ein Fluch sein

Brad Pitt wollte nie der Posterboy in unseren Jugendzimmern sein. Bei schönen Menschen gehen andere Qualitäten oft unter.

Schönheit sei vergänglich, heißt es ja immer, auf Brad Pitt trifft das offenbar nicht zu. Falls dieser Name Ihnen jetzt tatsächlich nichts sagt: Das ist dieser Schauspieler, der Anfang der 1990er-Jahre in einer simplen Jeans-Werbung für weltweite Aufmerksamkeit gesorgt hat und danach jahrelang wahlweise als blonder Cowboy oder Naturbursch die Kinobesucherinnen zum Schmachten brachte. Vielleicht ist er ja auch bei Ihnen daheim mal als Posterboy an der Jugendzimmerwand geklebt?

Dabei, und jetzt kommt's, wollte Brad Pitt eines nie ...