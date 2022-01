Wenn (schon wieder) Nachwuchs unterwegs ist

... dann hat das für die berufstätige Mutter meist gravierende Auswirkungen. Man könnte den Spieß aber auch mal umdrehen.

Es ist also wieder Nachwuchs unterwegs. Mein Mann ist ein wenig nervös deswegen und traut es sich noch nicht so recht zu verkünden, vor allem in der Arbeit nicht, der Chef, Sie können sich's ja denken, das dritte Kind, und was die Kollegen erst sagen werden. Einige haben es eh schon länger vermutet, glaubt er, und ihn immer wieder darauf angesprochen: Na, wollt's noch mal? Ich sag in der Firma erst mal gar nichts, geht ja keinen was an.

...