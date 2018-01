Cool sein oder tatsächlich Geld verdienen - ein großer Unterschied

Viele Unternehmen eröffnen eigene Labors für Innovation - und schließen sie klammheimlich wieder.

Klar, ohne Innovation läuft auch 2018 nichts: In stürmischen Zeiten fallen selbst Unternehmen zurück, die exzellent in ihrem Tagesgeschäft sind, aber nicht gleichzeitig an ihrer Zukunft basteln. Allerdings muss man nicht jede Mode mithüpfen: Viele große internationale Konzerne haben in den vergangenen Jahren eigene Innovationslabors oder mit lässigen Paletten-Möbeln und Wuzzler-Tischen ausgestattete Kreativräume eröffnet. Oder sie beteiligten sich unter lautem Medien-Getöse an Start-up-Programmen. Doch gar nicht so wenige Pioniere, die früh bei diesem Trend mitgemacht haben, haben die Brutstätten für das radikal Neue bereits wieder geschlossen, meist in aller Stille.