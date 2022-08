Die Flugbranche muss sich komplett neu erfinden

Die Fluglinien bemühen sich von Herzen, Kunden zu vertreiben. Allerdings: Der Mensch braucht die Fliegerei.

Dieser Sommer beweist: Das Geschäftsmodell der Fluglinien, so wie es in den vergangenen 20 Jahren praktiziert wurde, ist endgültig kaputt. Billiges Reisen für die Massen, finanziert durch niedrige Löhne und staatliche Subventionen für Flughäfen samt der unfassbaren Steuerfreiheit für Kerosin (zum Vergleich: Beim Auto machen Steuern rund 50% der Treibstoffkosten aus), es funktioniert nicht mehr: Fliegen, einst mit Annehmlichkeiten verbunden, ist öde geworden. Ein Lustkiller zu Urlaubsbeginn. Wer das Glück hat, dass sein Flug wegen der Personalknappheit an Bord und ...