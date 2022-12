Pfauenräder schlagen als erste Frauenpflicht

Die Präsidentin des österreichischen Patentamts, Mariana Karepova, hat Alarm geschlagen: Österreich, an sich ein Spitzenperformer im Patentbereich, spiele in einem Aspekt eine unrühmliche Rolle. Wir sind Europas Schlusslicht, was Patente von Frauen anbelangt. Jämmerliche acht Prozent aller Patente entfallen bei uns auf Frauen. Zum Vergleich: In Lettland liegt der Anteil bei 31 Prozent, in Portugal bei 27 Prozent. Selbst China schafft 27 Prozent.

