Wie hoch müssen die Löhne steigen? Darüber streiten Menschen. Doch eigentlich geht es um Maschinen.

In Deutschland gibt es schon seit sechs Monaten keine Einigung über Lohnerhöhungen im Handel. Die Verhandlungen sind festgefahren. So weit ist es in Österreich bei den Metallern, deren Ergebnisse für die gesamte Wirtschaft Signalwirkung haben, naturgemäß noch nicht: Da kann ...