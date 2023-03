Über die nicht zu vernachlässigende Kraft der Trippelschritte

Im Krisengeheul geht häufig unter, dass auch ermutigende Entwicklungen passieren. Zum Beispiel in der Energie.

"Der Stromverbrauch hat einen Plafond erreicht, er wird nicht mehr steigen." Dieser Satz, gehört bei einer internen Klausur hochrangiger österreichischer Energieexperten vor rund zehn Jahren, ging der Autorin dieser Kolumne lang nicht aus dem Kopf: "Kann es tatsächlich sein, dass es ähnlich zu Peak Oil ein Peak Energy gibt, also einen Zeitpunkt, an dem das Maximum an Energie erzeugt wird, weil ein Mehr einfach nicht mehr nötig ist?"

Heute ist klar: Die Prognose war schlicht und ergreifend falsch. ...