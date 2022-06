Wie man Bahnfahren für alle sexy macht

Endlich einmal ist Österreich Vorbild. Darauf haben wir lange gewartet, ohne uns deshalb ausruhen zu können.

Jammern auf hohem Niveau. Darin sind Österreicherinnen und Österreicher Meister, mit einer Abstufung von West (verdecktes Jammern) nach Ost (ungeniertes Jammern). Schon der fehlende Internetzugang in Intercity-Zügen, wie sie auf der Südstrecke oft unterwegs sind, genügt, um die Menschen schimpfen zu lassen.

Dabei zeigt der Blick nach Deutschland, dass die Zustände in Sachen Bahn in Österreich geradezu paradiesisch sind: Die Verspätungen und das veraltete Zugmaterial, das dort mitunter im Einsatz ist, würden in Österreich als Kundenvertreibungsaktion erster Güte ...