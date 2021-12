Wie wird aus einem Chamäleon ein Gepard?

Meister der Anpassung zu sein ist keine industriepolitische Positionierung.

Zwischen den Abschiedsfanfaren für Angela Merkel und dem neugierigen Bestaunen der neuen Ampelregierung in Berlin ist das Thema beinahe untergegangen. Dabei ist im Nachbarland, in das immerhin ein Drittel aller österreichischen Exporte gehen, Wundersames passiert: Das schwerfällige, bürokratische Industrieland ist drauf und dran, ein eigenes Ökosystem für Batterien von E-Autos hochzuziehen. Nicht nur Tesla baut in Brandenburg nahe der Hauptstadt ein Batteriewerk. Der Chemiekonzern BASF errichtet dort eine Fabrik für Akku-Vorprodukte. In Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern, soll bis 2025 eine große ...