Wunderwuzzi Staat - und wer die Rechnung bezahlt

Der letzte Schrei? Das sind in diesem Frühjahr die Schlaghosen der 60er- und 70er-Jahre und Planwirtschaft. Während die weiten Jeans im Straßenbild deutlich sichtbar sind und, nebenbei bemerkt, wie jede Mode irgendwann auch wieder verschwinden werden, passieren die staatlichen Eingriffe unsichtbar an vielen Stellen und werden voraussichtlich länger bleiben als nur eine Modesaison. Statt Neoliberalismus herrscht jetzt das Motto Neodirigismus und man muss sich fragen, wohin dieser Pendelausschlag führen wird: Können wir uns so viel Staat in der Wirtschaft tatsächlich ...