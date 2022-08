Über den Energiemarkt, seine Unglücksraben und den Unsinn hektischer Staatsintervention.

Menschen, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind, sind Unglücksraben: Ihnen fällt ein Dachziegel auf den Kopf, wenn sie an einer Baustelle vorbeigehen. Oder sitzen just in dem einen Flugzeug, das abstürzt, was extrem selten passiert (einer von neun Millionen Flügen).

Ist Energie zur falschen Zeit am falschen Ort, könnte es sich natürlich um einen Blitzeinschlag handeln. Aber noch wahrscheinlicher ist, dass es sich schlicht und einfach um Strom handelt: Der wird praktisch immer zur falschen Zeit ...