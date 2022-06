ICH warte auf den Startschuss. Die Eliteläufer sind schon auf der Strecke. Gestartet wird in zeitlich versetzten Startblöcken, damit sich nicht alle gegenseitig auf die Zehen steigen. Dass die Elite schon rennt, stört mich nicht. Diese jungen Damen und Herren aus Afrika sind ohnehin in einer eigenen Liga unterwegs. Sie zählen zu den besten der Welt und bekommen Geld für ihre Auftritte. Wenn ich laufen will, muss ich selbst bezahlen. Dafür brauche ich mich aber auch nicht so zu beeilen.

