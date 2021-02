Auf die Nuss gekommen

ICH finde, Nüsse peppen vieles auf. Salate, Müsli, Suppen oder Diskussionen. Vor Kurzem berichtete ich in dieser Zeitung von Nüssen und ihrer Wunderwirkung. Sie wirken antientzündlich und sollen sogar einer Fettleber vorbeugen können. Das beeindruckte mich. Aber Nuss ist nicht gleich Nuss. In Nussmischungen schleichen sich oft welche, die nach Nüssen klingen, aber eigentlich keine sind. Etwa Erdnüsse. Sie wachsen in der Erde, sind aber keine Nüsse, sondern Hülsenfrüchte. Oder Cashewkerne, die gemeinhin zu Steinfrüchten zählen. Der Teufel steckt im ...