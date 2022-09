Auspufflos

ICH hadere eigentlich seit jeher mit allem, was neu ist. Mir war das Alte, Gewohnte irgendwie immer schon sympathischer als das Moderne. Während in den 80er-Jahren in der Hauptschule die zwei Schulkameraden, die als Einzige einen PC besaßen, nur von ihrem C64 sprachen und damit in der Klasse durchaus Eindruck machten, verbrachte ich meine Freizeit damit, Etüden auf dem Tenorhorn zu üben. Mir war das seit Kurzem leider geschlossene Westend-Café am Westbahnhof mit seinem gediegenen Interieur, den abgesessenen Polstermöbeln immer ...