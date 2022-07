ICH gratuliere Ihnen, dass Sie diesen Text hier in gedruckter Form lesen und nicht in Form einer handschriftlichen Epistel meinerseits. Denn ich sage Ihnen ganz offen: Ich habe eine entsetzliche Klaue. Kein Mensch kann sie lesen. Nicht einmal ich selbst.

Dabei hatte alles so schön angefangen. In der Volksschule war ich der kleine Schönschreib-König und weithin berühmt für meine perfekt gerundeten Os, meine akkuraten Es und meine strammen Is. Wie die Zinnsoldaten standen sie da, meine Is.

...