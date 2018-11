ICH bin ein Angsthase. Nicht generell, aber insbesondere, wenn es um Krimis, Horrorfilme und Ähnliches geht. Die Mystery-Serie "Dark" kann ich etwa nur ansehen, wenn ich nicht allein zu Hause bin. Schon die Titelmusik von Soap&Skin versetzt mich in höchste Alarmbereitschaft, bei manchen Ausflügen in die dunklen Höhlenwelten muss ich meinen Blick abwenden. Ist eine Folge zu Ende, überprüfe ich, ob die Eingangs- und Balkontüren wohl versperrt sind. Und was knackst da im Bad so verdächtig?