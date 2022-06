ICH erledige anstehende Dinge in der Regel sofort. Alles andere ist für mich ein untragbarer Zustand. Diese Kolumne zum Beispiel - wird sofort erledigt, wenn mich die Sekretärin der Wochenendredaktion liebevoll dazu auffordert. Denn jedes Mal, wenn ich besagter Eva Maderthaner ansonsten am Flur in die Arme laufe, muss ich daran denken, dass es da noch eine unerledigte Sache zwischen uns gibt. Manchmal mach ich dann auf dem Absatz kehrt und mache mich im Nu an die Arbeit. Ich glaube, ...