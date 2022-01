Hexerei mit Buchbinder

ICH liebe Buchbinder. Also Rudolf Buchbinder, den Pianisten. Ich bin natürlich nicht die Einzige, andernfalls wäre es nicht so schwierig, an Karten für Buchbinder-Konzerte zu kommen. Für uns - meinen Mann und mich - ist ein Buchbinder-Konzert wie ein Lottogewinn. Oft probiert, selten gelungen.

Beim Lotto war bisher das höchste der Gefühle ein Dreier. Na ja. Fantastisch dagegen die wenigen Buchbinder-Konzerte. Die haben jeweils ein derartiges Hochgefühl ausgelöst, dass wir noch wochenlang darauf zu sprechen kamen. Auf die ...