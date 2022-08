ICH war auf Besuch in meiner Geburtsstadt Graz. Die Sonne bündelte zum letzten Mal an diesem sehr heiß gewesenen Julitag ihre Kraftreserven und etwas kühlere Luft machte sich schon breit. Ich saß im schön neu gestalteten Augarten auf einer Bank nahe dem Murufer und las Nachrichten auf dem Bildschirm meines Handys. Da hörte ich eine Stimme: "Es is jo so lustig, dera Jugend zum Zuaschaun. Wie's imma am Händi ummatumtuan."

Ich sah auf, erblickte ein Paar, so um ...