ICHhabe lange überlegt, ob ich Ihnen diese Episode erzählen soll. Wer will schon anderer Leute Jammergeschichten lesen? Andererseits soll es Menschen geben, die sich am Leid anderer erfreuen. Also: Ich war im Sommer in Paris. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, grenzt an ein Wunder. Denn die Reise dorthin ist nicht so verlaufen, wie ich es geplant hatte. Aber ich will von vorn beginnen. Die Nachtzugtickets für die entschleunigte Reise in die Stadt der Liebe hatte ich Monate im ...