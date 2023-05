Orientierung ohne GPS

ICHliebe elektronische Navigation. Auch wenn das System in meinem Fahrzeug wahrscheinlich das dümmste der Welt ist und mich verlässlich in konzentrischen Kreisen, durch Fußgängerzonen und Einbahnen zum Ziel lotsen will. Selbst als Fußgänger sind die diversen Navigationshilfen auf dem Smartphone von unbestreitbarem Nutzen, außer es stehen ein hinterlistiger Laternenpfahl, nichtsnutzige Passanten oder rote Ampeln im Weg, die man wieder einmal, weil versenkt ins Display, übersehen hat.

Aber wer in eine fremde Stadt entsandt wird, so wie Ihr Korrespondent ...