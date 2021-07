ICH erinnere mich gern an meine Schulzeit zurück. Besonders dann, wenn - so wie jetzt - für die Schülerinnen und Schüler in Salzburg und auch in allen anderen Bundesländern die großen Sommerferien angebrochen sind.

Vieles von früher ist mir heute noch gut in Erinnerung. Und manchmal muss ich schmunzeln, wie viele Parallelen es doch wieder von der Schulzeit zum Berufsleben gibt. Manches ändert sich irgendwie nie. Wer früher andere Mitschüler bei der Lehrerin verpetzt hat, der schickt heute ...