Super Coronadiktatur!

ICH lebe in Wien. Schon vor Monaten habe ich mir abgewöhnt, am Samstag in die Innenstadt einkaufen zu gehen. Dort haben dann ja die schreienden Menschen das Sagen (bzw. Schreien), die gegen Corona demonstrieren. Da muss ich nicht dabei sein.

Am Freitag habe ich diese Wahlmöglichkeit nicht. Einerseits arbeite ich in der Innenstadt, andererseits begleite ich meinen Enkel jeden Freitagnachmittag zu einer Turnstunde. Wenn wir danach nach Hause fahren, passiert es uns seit einiger Zeit, dass die Straßenbahn, ...