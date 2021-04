Verwandt und verfeindet

ICH bin kein Habsburger. Aber die Habsburger sind mir nah, und das, obwohl ich in Belgien wohne. Dass ich sozusagen in kaiserlicher Tradition stehe, wäre mir wahrscheinlich nie so deutlich aufgefallen, würde nicht der ewige Lockdown ausreichend Gelegenheit bieten, sich mit der Geschichte meines Gastlands zu beschäftigten.

Neugierig geworden durch Wappen mit dem österreichischen Doppeladler an alten Häusern in Brügge, Gent oder Antwerpen stieß ich alsbald auf Maximilian, in Österreich als der letzte Ritter bekannt, in Belgien erst ...