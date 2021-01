Vordrängeln zum Stichtag

ICH bin ein geduldiger Mensch. Das war nicht immer so. Früher haben mich beispielsweise Schlangen von Menschen vor Supermarktkassen furchtbar aufgeregt. Ich hätte ausrasten können - oder regelmäßig "Weitere Kassa, biiittte" von hinten nach vorn plärren. Eines Tages habe ich beschlossen, dass ich meine Gelassenheit dringend trainieren muss. Fortan habe ich mich konsequent immer am Ende der längsten Schlange eingereiht und bin auch nicht in eine andere gewechselt, selbst wenn es da schneller voranging.

Erstaunlich, wie geduldig man ...