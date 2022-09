Za wos ...?

ICH erlebe, wie parallel zu meinem fortschreitenden Alter immer mehr mir Vertrautes verblasst. Oder von der Bühne des Alltags abgetreten ist. Zum Beispiel Gebrauchsgegenstände wie Walkman (Quizfrage für Millennials: Was ist ein Bandsalat?), Telefonzelle (Wo steht die nächste?) oder TV-Fernbedienung mit Showview (Stimmt, da war mal was).

Auch Kulturgut ereilt dieses Schicksal. Was wurde aus den Stumm- und Slapstickfilmen in flackerndem Schwarz-Weiß mit all ihren Stars? Als Kind habe ich mich im Kino und noch öfter vor dem ...