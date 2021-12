Zeit für einen Rückblick

ICH finde, in meinem Alter darf man schon etwas in Erinnerungen schwelgen. Und das ganz ohne Sarkasmus. Manchmal sind es Lieder, die bestimmte Erinnerungen in mir wiedererwecken, manchmal Gerüche oder Geräusche. Da ist zum Beispiel die Kombination aus Vogelgezwitscher, dem Duft von gemähtem Gras und dem surrenden Summen eines vorbeifahrenden Obusses, die mich an den Garten meiner Großeltern erinnert. Er lag abgetrennt mit einer Steinmauer direkt an einer der Hauptverkehrsadern des Salzburger Obus-Netzes. Dort habe ich jedes Jahr einen Teil ...