Afrikanische Regierungen gießen Öl ins Feuer

Noch ist der Kontinent mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern für nur vier Prozent aller Emissionen jährlich verantwortlich. Das könnte sich ändern.

Afrika - ein Kontinent mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern in 55 Ländern. 2,5 Milliarden werden es laut Prognosen im Jahr 2050 sein.

Das ist das Jahr, in dem weltweit Net Zero erreicht sein soll, Netto-Null also: Nicht mehr Treibhausgase werden ausgestoßen, als wieder gebunden werden können, sei es durch die Natur, sei es durch Technologie.

Derzeit müssen rund 400 Millionen Menschen in Afrika ohne Strom auskommen. Sie haben kein Licht, keinen Kühlschrank, kein Internet.

