Agrarminister Totschnig droht

Die Landwirtschaftsfunktionäre wollen beim europäischen Klimaschutz mitreden: damit alles möglichst bleibt, wie es ist.

Die Autoindustrie ist auf Klimaschutzkurs. Die Energiebranche schon länger. Sogar Stahl und Industrie schwenken um. Nur ein Sektor in Europa bleibt hartnäckig im Widerstand:

Der Agrarbereich.

Bislang sind alle Bemühungen, den meistsubventionierten Wirtschaftszweig der Europäischen Union zu nennenswertem Klima- und Umweltschutz zu bewegen, in den Äckern verlaufen. Nach wie vor wird per Hektar oder Viehbestand subventioniert. Quantität zählt am meisten. Als Beiwerk gibt es ein paar grüne Feigenblätter. Ein Strukturwandel ist nicht in Sicht.

