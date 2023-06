Baden im Kohlerevier

Was passiert mit dem Hambacher Tagebau, nachdem 2030 der letzte Bagger abgeschaltet wird? Der deutsche Energiekonzern hat einen Plan: Es soll ein riesiger Badesee entstehen. Doch das Vorhaben hat einen Haken.

Urlaub im Tagebau. Das klingt eher nach Horrortrip statt romantischen Get-aways. Doch der deutsche Energiekonzern RWE will es möglich machen. Der Plan: Im Tagebau Hambach in Nordrhein-Westfalen soll ein See entstehen. Kein Baggersee, den man am Sonntag ein Mal umrundet. Nein, was RWE da plant, könnte Einzug in die Erdkundebücher finden: Deutschlands zweitgrößten See nach dem Bodensee.

Die frische Brise beim Segeln schnuppern, wo früher gigantische Bagger Braunkohle wegschaufelten. Ins kalte Nass springen, wo jetzt noch ein matschbrauner ...