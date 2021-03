Berlins Kohledesaster

Die deutsche Regierung zahlt Braunkohlekonzernen Milliardenbeträge. Nun prüft die EU-Kommission.

Nach endlos langem Hin und Her hat die deutsche Bundesregierung im Jänner 2019 den Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Besonders ehrgeizig ist der Plan nicht. Erst 2038 sollen die letzten Klimakiller vom Netz gehen.

Und die Betreiberfirmen kassieren dabei noch kräftig ab. 4,35 Milliarden Euro will die Koalition von Angela Merkel lockermachen. 2,6 Milliarden sollen an den deutschen Energieriesen RWE fließen und 1,75 Milliarden an die LEAG, die einem privaten tschechischen Energieversorger und einem ebenfalls tschechischen Investmentfonds gehört. ...