Club of Rome rüttelt auf

Was macht eine lebenswerte Welt in der Zukunft aus? Wie vor 50 Jahren mit den "Grenzen des Wachstums" legt der Club of Rome den Finger in offene Wunden.

Vor genau 50 Jahren veröffentlichte der Club of Rome seinen Bericht "Die Grenzen des Wachstums". Mitten in die Siebzigerjahre hinein in der großen Wachstumseuphorie nach dem Zweiten Weltkrieg löste das weltweit kontroverse Debatten aus. Die Menschen genossen den wachsenden Wohlstand und wollten nicht wirklich etwas von einem sparsameren Umgang mit Ressourcen und mehr Umweltschutz hören. Doch die Probleme mit der Verschmutzung von Luft und Wasser wurden immer größer, sorglos verscharrter Sondermüll ließ richtige Giftmüllbomben entstehen, Wälder begannen abzusterben. ...