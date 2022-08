Die Waldhüter

Schönreden ist im Klimaschutz eine der am weitesten verbreiteten Abwehrmaßnahmen. Ein besonders geeignetes Studienobjekt ist die Landwirtschaft. So stellen etwa die Agrarfunktionäre und -politiker unter Führung des jeweiligen Ministers Österreich im In- und Ausland als Biogärtlein hin, in dem alles paradiesisch ist - seltsam nur, dass der galoppierende Verlust an Tier- und Pflanzenarten auch vor Österreich nicht haltmacht, was vielleicht damit zu tun haben könnte, dass immer noch mehr als 70 Prozent der Landwirtschaft konventionell verlaufen, also wie gehabt mit ...