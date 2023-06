Da liegen sie, lieblos hingeworfen: ein Top mit US-Flaggen-Aufdruck, ein Karohemd, eine orange Funktionsjacke - und das mitten in der Wüste. In Atacama, Chile. Jährlich werden dort Hunderttausende Tonnen an Kleidung deponiert. Kleidung, die noch in gutem Zustand ist, an ...