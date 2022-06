Neun Euro fürs Klima

In Deutschland über die Bahn zu schimpfen ist ungefähr so wie über schlechtes Wetter herzuziehen: Jeder kann mitreden, aber meist sind die Argumente schnell ausgetauscht. Was ändern? Kann man eh nicht. Und welcher Bahnreisende hatte nicht schon mal eine Verspätung und verpasste dadurch den Anschlusszug?

Nun will die deutsche Ampel-Koalition das Land auf Schiene bringen. Und setzt angesichts der Ukraine- und Klimakrise mit dem Neun-Euro-Ticket ein wichtiges politisches Zeichen: Seit Juni nun kann jede und jeder - auch ...